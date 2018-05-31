Международная федерация журналистов сочла цирком «убийство» Бабченко

Международная федерация журналистов (МФЖ) считает инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «пропагандистской операцией» и цирком. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МФЖ, передает ТАСС.

В организации с радостью восприняли информацию о том, что журналист жив.

Президент МФЖ Филипп Лерут отметил, что, распространив ложные сведения об убийстве Бабченко, киевские власти подорвали доверие к передаваемой ими информации, а их заявления могут быть восприняты как пропагандистская операция.

«Это уже не просто случай с журналистом, а полный цирк. Недопустимо лгать журналистам по всему миру и вводить в заблуждение миллионы граждан, которые искренне отреагировали на это так называемое убийство», — говорится в заявлении генерального секретаря федерации Энтони Белланже.

30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге в Киеве сообщил, что Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая на лестничной клетке своего дома, выжил. По его словам, инсценировка убийства журналиста была частью спланированной операции для предотвращения покушения на него. Позже на пресс-конференции Грицака появился и сам Бабченко, который извинился перед родственниками и друзьями за пережитый ими стресс.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Аркадия Бабченко готовилось покушение для дестабилизации ситуации в стране. Позже в СБУ заявили о задержании в Киеве организатора покушения на журналиста. В МИД России сочли инсценировку убийства Бабченко антироссийской провокацией. Комитет защиты журналистов потребовал от украинских властей объяснить, что заставило их инсценировать убийство журналиста.