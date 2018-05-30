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Комитет защиты журналистов просит объяснить инсценировку убийства Бабченко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Власти Украины должны объяснить, что заставило их инсценировать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Такое заявление распространил комитет защиты журналистов (КЗЖ) в среду, 30 мая.

По словам координатора КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нины Огняновой, организация сейчас расследует эту беспрецедентную ситуацию.

«Мы рады, что Аркадий Бабченко жив. Украинские власти должны теперь раскрыть, что сделало необходимой экстремальную меру инсценировать новость об убийстве российского журналиста. Мы не будем давать дальнейших комментариев, пока у нас не появится больше деталей», — говорится в пресс-релизе КЗЖ, который цитирует агентство ТАСС.

30 мая руководитель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая возле свой квартиры, выжил. По его словам, информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции с целью предотвратить покушение. Ведомство также продемонстрировало видеозапись задержания подозреваемого в подготовке покушения на российского журналиста. 

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