Генерал ФСБ прокомментировал ситуацию с «воскрешением» Бабченко

Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, а затем его «воскрешение» является крайне циничной акцией, которая окончательно дискредитирует силовые структуры этого государства.

Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Эту «операцию» должен комментировать не разведчик, а психиатр. Мы имеем дело с совершенно непредсказуемой спецслужбой, которая совсем забыла о своем назначении и ищет врагов там, где их нет», — цитирует слова Михайлова «РИА Новости».

30 мая Бабченко, об убийстве которого объявили на Украине за день до этого, появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Украинские власти заявили, что инсценировка убийства была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в данном случае очевиден пропагандистский эффект.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Ашот Джазоян в интервью порталу iz.ru заявил, что Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в этой спецоперации.