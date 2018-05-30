Прямой эфир
Сюжет:

Генерал ФСБ прокомментировал ситуацию с «воскрешением» Бабченко

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, а затем его «воскрешение» является крайне циничной акцией, которая окончательно дискредитирует силовые структуры этого государства.

Пересечение радикальной линии
Кому на Украине выгодна смерть российского журналиста Аркадия Бабченко

Об этом заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Эту «операцию» должен комментировать не разведчик, а психиатр. Мы имеем дело с совершенно непредсказуемой спецслужбой, которая совсем забыла о своем назначении и ищет врагов там, где их нет», — цитирует слова Михайлова «РИА Новости».

30 мая Бабченко, об убийстве которого объявили на Украине за день до этого, появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Украинские власти заявили, что инсценировка убийства была частью спецоперации по предотвращению покушения на журналиста.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в данном случае очевиден пропагандистский эффект.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Ашот Джазоян в интервью порталу iz.ru заявил, что Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в этой спецоперации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко предоставил Бабченко и его семье круглосуточную охрану
Песков не стал комментировать сообщение о «воскресшем» Бабченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017