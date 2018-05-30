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Порошенко предоставил Бабченко и его семье круглосуточную охрану

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную охрану. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в среду, 30 мая.

В своем заявлении он также поздравил работников СБУ с «блестяще проведенной операцией».

«Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко... Вряд ли Москва успокоится — поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану», — написал украинский лидер.

Ранее представители СБУ Украины заявили, что за убийство Бабченко организаторы заплатили $30 тыс., а также обвинили Москву в покушении на российского журналиста.

30 мая стало известно, что информация о его убийстве оказалась частью спецоперации, которая помогла предотвратить покушение. Сообщается, что организатор убийства задержан в Киеве

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