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СБУ опубликовала видео задержания организатора покушения на Бабченко

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Фото: скриншот видео
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на пресс-конференции в среду, 30 мая, показали видеозапись задержания подозреваемого в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

На кадрах видно, как сотрудники СБУ догоняют идущего по улице мужчину, а после задерживают его. После этого они надевают на него наручники и сажают в микроавтобус.  

«Организатор этого преступления был задержан нами в Киеве», — прокомментировал видеозапись глава СБУ Василий Грицак.

Руководитель ведомства также отметил, что в квартире подозреваемого сейчас проходят обыски, передает «РИА Новости».

Также представителям СМИ продемонстрировали фрагмент видеозаписи, на которой подозреваемый якобы передает деньги предполагаемому исполнителю убийства Бабченко. На кадрах мужчины пересчитывают деньги, разговаривают, но ни одного слова о покушении на российского журналиста во время общения не произносят.

30 мая стало известно, что Бабченко, о смерти которого сообщалось накануне, жив. Как оказалось, информация о его убийстве была инсценирована для проведения спецоперации по предотвращению покушения на представителя СМИ.

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