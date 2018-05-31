Украинские СМИ рассказали об организаторе «убийства» Бабченко

Украинское издание «Страна.ua» раскрыло подробности о личности «организатора убийства» журналиста Аркадия Бабченко, которого в Службе безопасности Украины (СБУ) ранее назвали «гражданин Г.».

По информации портала, основанной на словах источника в правоохранительных органах, в «организации убийства» Бабченко «подозревают» украинского бизнесмена, работающего в сфере поставок вооружений украинской армии и конфликтующего в последнее время с конкурентами.

Предприниматель якобы уже дал первые показания, в которых рассказал, что некоторое время назад участвовать в операции контрразведки ему предложили сотрудники силовых структур Украины.

«Он как человек, который много помогает АТО, в том числе и в плане поставок оружия, согласился помочь своей стране. То есть это была чистой воды провокация. А сейчас этот человек, который приходил к нему с предложением, исчез, и в СБУ говорят, что он работал на российские спецслужбы, но каких-либо доказательств этого четких нет в материале дела нет. Заказчик там фигурирует как неустановленное лицо, сотрудничающее со спецслужбами РФ», — продолжил источник.

29 мая МВД Украины сообщило о том, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве. На следующий день он появился на брифинге СБУ, а глава ведомства пояснил, что инсценировка убийства была необходима для того, чтобы предотвратить настоящее покушение. Спецслужба обвинила российские спецслужбы в организации покушения.