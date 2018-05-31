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Карасин назвал «убийство» Бабченко позорной манипуляцией

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Инсценировка Украиной убийства российского журналиста Аркадия Бабченко является позорной манипуляцией общественным мнением. С таким заявлением выступил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин в четверг, 31 мая.

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Он подчеркнул, что данный инцидент говорит об отсутствии у нынешней украинской власти политической этики, сообщает агентство «Интерфакс».

Информация об убийстве Аркадия Бабченко появилась 29 мая. МВД Украины подтвердило, что на российского журналиста было совершено покушение.

На следующий день глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на пресс-конференции сообщил, что убийство российского журналиста являлось инсценировкой. К представителям СМИ вышел и сам Бабченко.

Грицак объяснил, что на российского журналиста действительно готовилось покушение, организаторами которого якобы являются спецслужбы РФ. Инсценировка же позволила предотвратить убийство Бабченко.

Действия украинских властей осудили ряд европейских государств и международных организаций. Так, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что Киев нарушил принципы распространения достоверной информации, принятые в Европе.

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