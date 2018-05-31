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Бельгия осудила Украину за инсценировку убийства Бабченко

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Действия Украины в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство было инсценировано, противоречит принятым в Европе принципам распространения достоверной информации. С таким заявлением выступил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

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Министр подчеркнул, что в Европе «не борются с фейковыми новостями с помощью фейковых новостей», сообщает ТАСС.

О смерти российского журналиста Аркадия Бабченко стало известно 29 мая. Данную информацию подтвердили в МВД Украины — якобы он был убит при входе в свою киевскую квартиру.

На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Как оказалось, убийство оказалось инсценировкой для предотвращения настоящего покушения. Грицак также сообщил, что заказчика удалось задержать.

Действия СБУ осудила Россия и многие европейские государства, а также международные организации, в частности, «Репортеры без границ».

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