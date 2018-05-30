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В ОБСЕ сожалеют о решении СБУ инсценировать убийство Бабченко

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Фото: REUTERS/Vitalii Nosach
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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что сожалеет о решении украинских властей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал в Twitter.

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«Рад, что Аркадий Бабченко жив! Я сожалею о решении распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять корректную информацию общественности», — заявил Дезир.

Инсценировку убийства Бабченко осудили также в международной организации «Репортеры без границ». Секретарь сообщества Кристоф Делуар заявил, что «опасно, когда государства начинают играть с фактами, особенно за счет журналистов».

В среду, 30 мая, Бабченко, о гибели которого накануне объявил Киев, появился на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Украинские власти заявили, что инсценировка убийства журналиста была частью спецоперации по предотвращению покушения на его жизнь.

Глава СБУ добавил, что организатор убийства задержан в Киеве, а также обвинил в покушении Россию. Кроме того, Грицак заявил о том, что за убийство Бабченко российские спецслужбы заплатили завербованному ими гражданину Украины $40 тыс.

В Союзе журналистов России заявили о том, что Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в спецоперации СБУ.

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