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Пушков прокомментировал инсценировку убийства журналиста Бабченко в Киеве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Инсценировка покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко еще раз показала, что Киеву нельзя верить. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Сенатор подчеркнул, что в обмане всего мира приняли участие и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и премьер страны Владимир Гройсман.

«Инсценировка СБУ с участием Гройсмана и Климкина, обманувших весь мир насчет убийства Бабченко. Типичный и циничный водевиль по-киевски. Оставили в дураках и своих западных союзников. И раньше было известно, что Киеву верить нельзя. Теперь ясно, что верить нельзя категорически», –– написал Пушков в Twitter.

29 мая появилась информация об убийстве Бабченко возле его квартиры в Киеве. Данные подтвердило МВД Украины, а глава МИДа Климкин на заседании ООН даже намекнул на причастность к произошедшему России.

30 мая Аркадий Бабченко появился на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

Киев объявил, что инсценировка убийства журналиста была необходима для предотвращения реального покушения и в настоящее время заказчик преступления задержан. Кроме того, глава СБУ снова обвинил в покушении Россию.

Действия Киева уже осудили в ОБСЕ и международной организации «Репортеры без границ».

В Союзе журналистов России заявили, что Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в обмане.

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