Пушков прокомментировал инсценировку убийства журналиста Бабченко в Киеве
Инсценировка покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко еще раз показала, что Киеву нельзя верить. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор подчеркнул, что в обмане всего мира приняли участие и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и премьер страны Владимир Гройсман.
«Инсценировка СБУ с участием Гройсмана и Климкина, обманувших весь мир насчет убийства Бабченко. Типичный и циничный водевиль по-киевски. Оставили в дураках и своих западных союзников. И раньше было известно, что Киеву верить нельзя. Теперь ясно, что верить нельзя категорически», –– написал Пушков в Twitter.
29 мая появилась информация об убийстве Бабченко возле его квартиры в Киеве. Данные подтвердило МВД Украины, а глава МИДа Климкин на заседании ООН даже намекнул на причастность к произошедшему России.
30 мая Аркадий Бабченко появился на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.
Киев объявил, что инсценировка убийства журналиста была необходима для предотвращения реального покушения и в настоящее время заказчик преступления задержан. Кроме того, глава СБУ снова обвинил в покушении Россию.
Действия Киева уже осудили в ОБСЕ и международной организации «Репортеры без границ».
В Союзе журналистов России заявили, что Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в обмане.