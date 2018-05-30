Прямой эфир
Сюжет:

В Союзе журналистов России заявили о профессиональном самоубийстве Бабченко

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Ашот Джазоян в интервью порталу iz.ru заявил, что российский журналист Аркадий Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). 

Ранее 30 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, выжил. По его словам, информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции, которая была призвана предотвратить покушение. На пресс-конференции присутствовал и сам Бабченко. Он извинился перед друзьями и родственниками, которые ничего не знали об операции спецслужб. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко лучшей новостью, добавив, что пропагандистский эффект, заложенный в эту историю, очевиден.

Пересечение радикальной линии
Кому на Украине выгодна смерть российского журналиста Аркадия Бабченко

«Когда Бабченко подписал участие свое в этой операции, фактически он перестал с этого времени быть журналистом. Он стал проводником спецоперации, спецслужб, а это не имеет ничего общего с профессией журналиста. Понимаю, что, может быть, были предложены такие условия, от которых невозможно было отказаться. В любом случае он подписался, а значит, перестает быть в профессии. Мне кажется, это очень серьезный звоночек и очень серьезная история. Она должна быть предметом обсуждения коллег с Украины, международной федерации журналистов, представителей ОБСЕ по свободе печати, потому что из этого можно сделать такие выводы, что украинская власть и дальше будет использовать журналистов для создания и проведения своих операций», — сказал Джазоян. 

По словам секретаря Союза журналистов России, на Украине отсутствуют журналистика и свобода слова.

«Фактически фейк превратился в общегосударственный подход. Они фактически разработали фейк, возвели его в ранг самой главной новости — это государственная разработка. Вот в чем проблема. Тут вообще нет журналистики и нет честности и нет понятия свободы слова и свободы печати. Власть украинская полностью узурпировала медиапространство», — подчеркнул Джазоян. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова назвала сообщение об «ожившем» Бабченко лучшей новостью
Бабченко раскрыл подробности подготовки спецоперации СБУ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017