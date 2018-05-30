В Союзе журналистов России заявили о профессиональном самоубийстве Бабченко

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Ашот Джазоян в интервью порталу iz.ru заявил, что российский журналист Аркадий Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее 30 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, выжил. По его словам, информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции, которая была призвана предотвратить покушение. На пресс-конференции присутствовал и сам Бабченко. Он извинился перед друзьями и родственниками, которые ничего не знали об операции спецслужб. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко лучшей новостью, добавив, что пропагандистский эффект, заложенный в эту историю, очевиден.

«Когда Бабченко подписал участие свое в этой операции, фактически он перестал с этого времени быть журналистом. Он стал проводником спецоперации, спецслужб, а это не имеет ничего общего с профессией журналиста. Понимаю, что, может быть, были предложены такие условия, от которых невозможно было отказаться. В любом случае он подписался, а значит, перестает быть в профессии. Мне кажется, это очень серьезный звоночек и очень серьезная история. Она должна быть предметом обсуждения коллег с Украины, международной федерации журналистов, представителей ОБСЕ по свободе печати, потому что из этого можно сделать такие выводы, что украинская власть и дальше будет использовать журналистов для создания и проведения своих операций», — сказал Джазоян.

По словам секретаря Союза журналистов России, на Украине отсутствуют журналистика и свобода слова.

«Фактически фейк превратился в общегосударственный подход. Они фактически разработали фейк, возвели его в ранг самой главной новости — это государственная разработка. Вот в чем проблема. Тут вообще нет журналистики и нет честности и нет понятия свободы слова и свободы печати. Власть украинская полностью узурпировала медиапространство», — подчеркнул Джазоян.