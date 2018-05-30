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Пушков назвал «кровавой провокацией» убийство журналиста Бабченко в Киеве

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве похоже на новую провокацию. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно», — написал сенатор в Twitter.

Аркадий Бабченко был убит 29 мая в Киеве на пороге своей квартиры. Злоумышленники несколько раз выстрелили журналисту в спину.

Бабченко уехал на Украину в 2016 году. Там он вел программу на одном из телеканалов. Следственный комитет РФ по факту убийства возбудил уголовное дело.

После происшествия постпред РФ при ООН Василий Небензя спрогнозировал, что в произошедшем Киев в очередной раз обвинит Москву.

«Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, но преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое», –– сказал дипломат.

Через некоторое время глава МИДа Украины Павел Климкин заявил, что убийство Бабченко может быть «тактикой России для дестабилизации Украины».

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