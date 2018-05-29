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МИД РФ отреагировал на убийство российского журналиста Бабченко в Киеве

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Москва требует от Киева оперативного расследования убийства гражданина России, журналиста Аркадия Бабченко. Об этом говорится в заявлении МИДа РФ.

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«Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль», –– говорится в комментарии ведомства в Facebook.

Российский МИД подчеркнул, что уровень убийств и физического насилия в отношении сотрудников СМИ на Украине растет, а расследования преступлений не приводят к наказанию виновных.

«Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима», –– отметили в министерстве.

Также МИД выразил соболезнования родным и близким погибшего Бабченко.

Российский журналист Аркадий Бабченко, уехавший на Украину в 2016 году и являвшийся ведущим программы «Prime: Бабченко» на телеканале ATR, был застрелен возле своей квартиры в Киеве 29 мая.

По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, убийцы поджидали журналиста и несколько раз выстрелили ему в спину. Обнаружила еще живого Бабченко его супруга. Однако спасти журналиста не удалось, он скончался по дороге в больницу.

Следственный комитет РФ и полиция Украины по факту убийства возбудили два уголовных дела.

По словам соседей Бабченко, выстрелов слышно не было, убийца мог пользоваться глушителем. Полиция Киева не исключает, что нападавших было несколько.

По последним данным, с 2014 года на Украине были убиты 16 работников СМИ. Среди них оппозиционный журналист Олесь Бузина, репортер газеты «Вести» Вячеслав Веремий, которого жестоко избили и застрелили в центре Киева, и журналист Павел Шеремет, в автомобиле которого сработало взрывное устройство.

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