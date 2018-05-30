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Климкин намекнул на причастность России к убийству журналиста Бабченко

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Фото: TASS/ZUMA
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, заявил, что «Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации Украины».

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При этом Климкин отметил, что пока всё же рано говорить о том, кто стоит за убийством журналиста.

«Мы только что получили трагичные новости из Киева. Аркадий Бабченко, российский журналист, хорошо известный противник российского режима, был убит рядом с его домом в Киеве», — сказал министр в ходе выступления в Совбезе ООН по Украине.

По словам Климкина, Бабченко был борцом «за демократическую Россию».

«Он продолжал бороться за демократическую Россию из Украины. Конечно, Москва всегда видела в нем врага. Наша полиция уже начала расследование. Слишком рано говорить, кто за этим стоит. Но зная схожие случаи, у нас есть веские причины говорить о том, что Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации ситуации на Украине», — цитирует его «РИА Новости».

Примечательно, что ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что в произошедшем Киев обвинит Москву.

«Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, но преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое», –– сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что права журналистов на Украине постоянно ущемляются под предлогом «связей с Кремлем».

Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая на пороге своей квартиры. Журналисту несколько раз выстрелили в спину. Он скончался по дороге в больницу.

Бабченко, занимавший оппозиционную сторону, уехал из РФ в 2016 году и вел на Украине собственную передачу.

По последним данным, с 2014 года на Украине были убиты 16 работников СМИ. Среди них оппозиционный журналист Олесь Бузина, репортер газеты «Вести» Вячеслав Веремий, которого жестоко избили и застрелили в центре Киева, и журналист Павел Шеремет.

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