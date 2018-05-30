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Небензя не исключил обвинений Киева в адрес РФ после убийства Бабченко

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Фото: TASS/ZUMA/Li Muzi
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

По словам дипломата, Киев может обвинить в произошедшем Москву.

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«Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, но преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое», –– цитирует его «РИА Новости».

Небензя подчеркнул, что права независимых и оппозиционных СМИ на Украине постоянно ущемляются.

«Те СМИ, которые позволяют себе собственное мнение, даже не пророссийские, а просто оппозиционные, на Украине зачищают и закрывают. Под каким предлогом? Правильно, они агенты Кремля. Другие журналисты убегают из страны от преследований. А, если нет — их арестовывают. Как Кирилла Вышинского — гражданина Украины и главу «РИА Новости Украина», — сказал он.

По словам дипломата, Киеву необходима зачистка СМИ, так как власти находятся в «двух мирах» –– где есть вторжение России и в реальном, где такового нет.

«Именно для того, чтобы реальность не пересекалась с созданным Киевом виртуальным миром, необходим жесткий контроль информационного пространства», — добавил он.

Аркадий Бабченко был убит возле своей квартиры в Киеве 29 мая.

Ему несколько раз выстрелили в спину. Журналист скончался по дороге в больницу. Бабченко уехал на Украину в 2016 году и вел свою программу на одном из украинских телеканалов.

Следственный комитет РФ и полиция Украины возбудили два уголовных дела. К настоящему моменту опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве.

По последним данным, с 2014 года на Украине были убиты 16 журналистов.

15 мая в Киеве задержали Кирилла Вышинского. Его обвинили в государственной измене.

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