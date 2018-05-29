Полиция Киева проверяет версию о сообщниках стрелявшего в Бабченко

Правоохранительные органы Украины проверяют версию о возможных сообщниках стрелявшего в российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

«Один [нападавший] был точно, сейчас работают следователи, возможно у него были сообщники», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, полиция сейчас опрашивает свидетелей на месте преступления.

Журналист Аркадий Бабченко был сегодня застрелен в Киеве, 29 мая, на пороге квартиры, в которой проживал.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства гражданина России.

Бабченко уехал из России в 2016 году. На Украине он вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.