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Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве российского журналиста Бабченко

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Полиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста из России Аркадия Бабченко, который был застрелен 29 мая в Киеве.

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По данным правоохранительных органов, нападавшему на вид 40–45 лет, рост 175–180 см, седая борода и среднее телосложение.

Злоумышленник был одет в джинсы и джинсовую куртку. Также на нем была темно-синяя бейсболка.

Полиция не исключает, что у напавшего на Бабченко были сообщники.

«Составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции, а также ГУНП в Киеве»,–– сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Twitter.

Аркадий Бабченко был убит возле своей квартиры в Киеве 29 мая.

По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, убийцы поджидали журналиста и несколько раз выстрелили ему в спину. Он скончался по дороге в больницу.

Бабченко уехал на Украину в 2016 году и вел свою программу на одном из украинских телеканалов.

Следственный комитет РФ и полиция Украины по факту убийства возбудили два уголовных дела.

МИД РФ указал, что в последнее время всё чаще на Украине гибнут журналисты, а их убийцы остаются безнаказанными, и призвал Киев приложить все силы к оперативному расследованию преступления.

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