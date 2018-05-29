СПЧ потребует от Киева тщательного расследования убийства Бабченко

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека потребует от властей Украины самого тщательного расследования убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил председатель СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, совет намерен обратиться к украинскому омбудсмену с призывом привлечь к процессу правозащитников обеих стран, передает «РИА Новости».

Вечером 29 мая стало известно, что в Киеве было совершено покушение на Бабченко. По предварительным данным, он получил огнестрельные ранения в спину в подъезде своего дома. Мужчина скончался в машине скорой помощи.