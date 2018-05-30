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«Репортеры без границ» осудили инсценировку убийства журналиста Бабченко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Международная организация «Репортеры без границ» осудила инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter секретарь неправительственной организации Кристоф Делуар.

 

 

«Репортеры без границ» выражают возмущение в связи с раскрытием манипуляции украинских секретных служб в рамках проводимой информационной войны. Очень опасно, когда государства начинают играть с фактами, особенно за счет журналистов», — написал он.

30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге в Киеве сообщил, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая на лестничной клетке своего дома, выжил. Он подтвердил, что информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции с целью предотвратить покушение. 

Грицак заявил, что для организации «убийства» Бабченко спецслужбами РФ якобы был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителей преступления за $30 тыс. Он подтвердил, что организатор убийства задержан в Киеве, а также обвинил Россию в покушении на журналиста.

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