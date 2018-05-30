«Репортеры без границ» осудили инсценировку убийства журналиста Бабченко

Международная организация «Репортеры без границ» осудила инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter секретарь неправительственной организации Кристоф Делуар.

RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l'information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes. https://t.co/4Wnwh0Pj9F — Christophe Deloire (@cdeloire) 30 мая 2018 г.

«Репортеры без границ» выражают возмущение в связи с раскрытием манипуляции украинских секретных служб в рамках проводимой информационной войны. Очень опасно, когда государства начинают играть с фактами, особенно за счет журналистов», — написал он.

30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге в Киеве сообщил, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая на лестничной клетке своего дома, выжил. Он подтвердил, что информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции с целью предотвратить покушение.

Грицак заявил, что для организации «убийства» Бабченко спецслужбами РФ якобы был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителей преступления за $30 тыс. Он подтвердил, что организатор убийства задержан в Киеве, а также обвинил Россию в покушении на журналиста.