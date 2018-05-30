Пересечение радикальной линии

Вечером 29 мая в Киеве был убит журналист Аркадий Бабченко — гражданин России, который в последнее время жил и работал на Украине. По традиции власти страны наверняка спишут резонансное преступление на «руку Москвы». Соответствующее заявление уже сделал премьер-министр страны Владимир Гройсман. Но на самом деле Бабченко работал в специфической сфере и мог перейти дорогу многим местным высокопоставленным лицам — от политиков до спецслужб и радикалов. Украинские корреспонденты портала iz.ru выяснили, в каких именно сферах местной политики у Бабченко могли появиться враги.

Как это случилось

Аркадий Бабченко проживал в Днепровском районе украинской столицы, в исторической местности под названием Никольская слободка. Согласно официальной информации, вечером 29 мая вышел из дома, чтобы купить хлеб. На обратном пути, когда Бабченко уже открыл дверь квартиры, ему в спину несколько раз выстрелили, попав в легкое и сердце. В полиции уверяют, что скончался пострадавший не сразу, а в машине скорой помощи, которую вызвала его жена.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что главная версия преступления — это профессиональная деятельность убитого.

«В настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер. Потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии», — заявил Крищенко.

бабченко_4 Полиция у входа в подъезд дома где был застрелен Аркадий Бабченко Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В ближайших планах украинских силовиков — провести судебно-медицинскую экспертизу тела Бабченко, чтобы выяснить из какого конкретно оружия застрелили журналиста, так как орудия убийства на месте преступления не обнаружили. Кроме того, на месте событий работают почти полсотни полицейских — они опрашивают всех без исключения жильцов дома, а также владельцев автомобилей, которые находились неподалеку, снимают видеозаписи с близко расположенных камер. По СМИ распространяется фоторобот предположительного убийцы, хотя не совсем ясно, откуда он появился в столь сжатые сроки.

Журналистская деятельность

Несмотря на явную сдержанность полиции, киевские политики уже нашли виновного в убийстве — по медиапространству и телеканалам разгоняется версия о «российском следе».

Главным обвинителем от «профессионального цеха» выступил коллега Бабченко Айдер Муждабаев — заместитель генерального директора телеканала АТR. Именно на этом телеканале работал Бабченко, после того как переселился на Украину в августе 2017 года. Надо отметить, что АТR — телеканал не совсем обычный. Это вещающий из Киева медиаресурс крымских татар, которые после событий 2014 года не захотели оставаться в Крыму и перешли под покровительство Украины. Вот в таком СМИ, имеющем крайне специфическую политическую специализацию, покровителей и столь же неожиданную аудиторию, Бабченко вел свою программу.

бабченко_1 Аркадий Бабченко Фото: REUTERS/Vitalii Nosach

Важно отметить, что телеканал ATR является в гораздо большей степени политическим инструментом, нежели собственно отраслевым. В ведении этого СМИ находятся, в частности, вопросы лоббирования идеи о полной автономии для крымских татар. Эта давняя инициатива президента Украины Петра Порошенко в свое время была очень болезненно воспринята различными правыми и радикальными движениями, представители которых заявили, что реализация даной идеи станет прецедентом для других этносов и будет способствовать усилению регионального сепаратизма. Вполне естественно, что в кругу радикалов даже записные патриоты с российским гражданством выглядят врагами, а если они еще и работают на сепаратистские идеи, то в условиях Украины они сразу становятся мишенями.

При этом источники портала iz.ru, близкие к аппарату Верховной рады, подчеркивают, что АТR довольно внимательно отрабатывает вопросы финансирования деятельности крымских татар. А уже на этом взрывоопасном поле «высокого» киевского лоббизма вполне реально оказаться разменной фигурой для влиятельных игроков. Был ли причастен к данной стороне деятельности канала российский журналист Бабченко?

В этой связи очень симптоматично, что проживающий на Украине бывший депутат Илья Пономарев уже заявил, что убийцу надо искать среди бывших бойцов так называемых добровольческих батальонов. Правда, он пока не пояснил, на чем основывается его гипотеза.

Партия войны

Другой возможный след — военный. В украинских СМИ широко разошлась следующая информация: за несколько часов до смерти Бабченко написал в Facebook, что 29 мая у него — «второй день рождения», поскольку «четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на вертолет, впоследствии сбитый» (29 мая 2014 года ополченцы в Донбассе близ горы Карачун недалеко от Славянска сбили из ПЗРК вертолет Ми-8 ВСУ, погибло 14 человек, в том числе генерал-майор Сергей Кульчицкий. — iz.ru).

История эта говорит о степени вовлеченности Бабченко в процессы, которые происходят в украинской армии, о внушительном круге его знакомств в вооруженных силах Украины (ВСУ). Это неудивительно, ведь убитый журналист был в первую очередь военным корреспондентом. Между тем не секрет, что внутри ВСУ происходит довольно много разных процессов, последствия которых время от времени выплескиваются в информационное поле — от контрабанды на линии соприкосновения до внутренних разборок между военными и сокрытия последствий наступательных действий в Донбассе.

бабченко_3 Аркадий Бабченко Фото: Global Look Press/facebook.com/babchenkoa

Поэтому исключать, что в руки Бабченко могла попасть компрометирующая информация о действиях военных или работе добровольческих подразделений ВСУ, нельзя в любом случае. А сфера, связанная с нынешними украинскими военными, крайне специфическая — слишком большая к настоящему моменту сложилась «теневая экономика войны», слишком много в ней участников и интересов.

Еще один источник портала iz.ru обращает внимание на то, что убийство журналиста произошло в очень «удобный» момент. С одной стороны, ответственность можно возложить на Россию, если это масштабно подхватят западные партнеры, значит, может создать благоприятный фон для разного рода демаршей. С другой — смерть Бабченко сразу убрала с переднего плана актуальные в последние дни украинские политические темы, главной из которых является взятка в 400 тыс. долларов от окружения Порошенко за организацию встречи президента Украины с главой США Дональдом Трампом.

Свою роль играет еще одна загадочная история. Как выяснили украинские СМИ, якобы в день убийства, утром, полиция проводила некие действия в доме, где жил Бабченко, и искала видео с камер наблюдения. Объяснений этому факту силовики пока что не дали.

бабченко_3 Полиция у дома где был убит Аркадий Бабченко Фото: Global Look Press/Str

Наконец, нельзя исключать и версии бытового убийства вследствие рядового конфликта. На Украине, и особенно в Киеве, сейчас регулярно происходят убийства из-за надуманных разногласий. Страна переполнена людьми с неустойчивой психикой, обладающих оружием и готовых (и даже желающих как можно быстрее) пустить его в ход при первой удобной возможности. В конце концов основатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов охарактеризовал «старшину запаса Бабченко» как «безбашенного» человека, который «работал у нас по самым страшным военным делам». На Украине именно такие люди в настоящий момент находятся в особой зоне риска.

Ну и напоследок хотелось бы отметить, что, как и в случае с другими резонансными убийствами, случившимися на Украине за последние годы, общественность вряд ли когда-нибудь узнает истинную подоплеку этих событий. С момента подрыва Павла Шеремета прошло уже почти два года — следствие по этому делу не продвинулось, даже несмотря на помощь американских специалистов. Про результаты расследования убийства Олеся Бузины говорить и вовсе не приходится.