Матвиенко заявила о готовности России оказать помощь семье Бабченко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова оказать помощь и поддержку семье убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченкo.

«Какую бы политическую позицию он не занимал, как бы не относился к России, но этот человек в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Сенатор выразила соболезнования семье погибшего журналиста.

Матвиенко подчеркнула, что убийства и преследования журналистов все больше закрепляют за Украиной статус страны, где представителям СМИ работать опасно.

Она добавила, что российская сторона обратится к «международным и иным европейским журналистским структурам, сообществам, чтобы они обязали украинские власти создать условия в стране для безопасной работы журналистов».

Бабченко был застрелен вечером 29 мая недалеко от своей квартиры в Киеве.