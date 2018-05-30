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Лавров назвал «печальной модой» обвинения России в убийстве Бабченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «печальной модой» обвинения Киева в причастности России к убийству российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он заявил, выступая на «Примаковских чтениях».

Так он прокомментировал «уверенность» украинского премьера Владимира Гройсмана в том, что в убийстве замешана Москва, поскольку Бабченко был «настоящим другом Украины».

«Расследование еще не начиналось, но сейчас, наверно, начнется. Поэтому эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальна», — приводит его слова «РИА Новости».

Лавров обратил внимание, что особенно эту тенденцию подхватывают те, кто пользуется полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов.

Бабченко застрелили в Киеве в подъезде его дома 29 мая. Он скончался по пути в больницу.

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