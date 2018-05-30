Прямой эфир

Сенатор ответил на обвинение Украины в причастности РФ к убийству Бабченко

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти привыкли голословно обвинять Россию в резонансных преступлениях, происходящих на их территории, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. 

Так он прокомментировал слова премьера Украины Владимира Гройсмана, который считает, что Москва причастноста к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Это стандартная ситуация для современной политической верхушки Украины. Если происходит резонансное преступление на ее территории, сразу, без всякого предварительного расследования обвиняют в этом Россию», — приводит его слова RT.

Сенатор также обратил внимание на то, что если Украина такая развитая, процветающая и демократическая страна, то она должна обеспечивать защиту всех граждан.

29 мая в Бабченко выстрелили в подъезде его дома в Киеве. Он умер в машине скорой помощи.

 

Примечательно, что ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил, что в произошедшем Киев обвинит Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Киева проверяет версию о сообщниках стрелявшего в Бабченко
Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017