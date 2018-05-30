Сенатор ответил на обвинение Украины в причастности РФ к убийству Бабченко

Украинские власти привыкли голословно обвинять Россию в резонансных преступлениях, происходящих на их территории, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Так он прокомментировал слова премьера Украины Владимира Гройсмана, который считает, что Москва причастноста к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Это стандартная ситуация для современной политической верхушки Украины. Если происходит резонансное преступление на ее территории, сразу, без всякого предварительного расследования обвиняют в этом Россию», — приводит его слова RT.

Сенатор также обратил внимание на то, что если Украина такая развитая, процветающая и демократическая страна, то она должна обеспечивать защиту всех граждан.

29 мая в Бабченко выстрелили в подъезде его дома в Киеве. Он умер в машине скорой помощи.

Примечательно, что ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил, что в произошедшем Киев обвинит Москву.