Премьер Украины обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на странице своего Facebook в среду, 30 мая, что уверен в причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко.

Гройсман назвал Бабченко «настоящим другом Украины», по мнению премьера Украины, «Россия ему этого не простила».

Российский журналист уехал из РФ в 2016 году и вел на Украине собственную передачу.

О том, что за убийством Бабченко могла стоять РФ, накануне намекнул глава МИД Украины Павел Климкин.

То, что Киев безосновательно заявит о российском следе в убийстве Бабченко, прогнозировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В то время как глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что убийство Бабченко в Киеве похоже на новую провокацию, осуществленную именно с целью обвинить Россию.

В Бабченко стреляли в Киеве 29 мая на пороге квартиры. Он скончался в машине скорой помощи.