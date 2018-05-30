Песков назвал обвинения Киева после убийства Бабченко верхом цинизма

Выдвижение Киевом русофобских обвинений после убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вместо расследования является верхом цинизма, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обвинившего Россию в причастности к инциденту.

«Это верх цинизма — на фоне такого жестокого убийства русофобски сотрясать воздух, вместо того чтобы призывать к объективному расследованию», — подчеркнул Песков.

Трагедия произошла 29 мая в Киеве. Неизвестные несколько раз выстрелили в спину Бабченко, когда он возвращался домой. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

После произошедшего, как и спрогнозировал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Киев обвинил Москву в причастности к убийству. Это заявление было сделано украинским премьером Гройсманом. В РФ подобные обвинения считают очередной провокацией.