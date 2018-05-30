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Главу британского МИД потрясло убийство российского журналиста в Киеве

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон потрясен убийством в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он заявил в своём Twitter.

«Потрясен убийством еще одного открыто высказывавшегося российского журналиста — Аркадия Бабченко. Мои мысли — с его женой и маленькой дочерью», — написал Джонсон.

Глава британского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости защитить свободу слова и привлечь к ответственности виновных в убийстве Бабченко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал трагедией убийство Бабченко, напоминает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает верхом цинизма выдвижение Киевом русофобских обвинений после убийства Бабченко вместо расследования.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства гражданина России на Украине.

Бабченко был застрелен 29 мая на пороге своей квартиры в Киеве. Убийца, поджидавший журналиста возле его дома, несколько раз выстрелил ему в спину. Мужчина скончался по дороге в больницу.

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