В МВД Украины не обещают быстро раскрыть убийство Бабченко

Быстрого раскрытия убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко ждать не стоит. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Больше никаких высоких слов о «деле чести» и обещаний быстро раскрыть преступление не будет. Если будет, что сообщить обществу, мы сообщим быстро и оперативно», — заявил Шевченко.

Ранее в среду, 30 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвижение Киевом русофобских обвинений после убийства Бабченко вместо расследования является верхом цинизма.

Нападение на российского журналиста было совершено вечером 29 мая в Киеве. Злоумышленники несколько раз выстрелили ему в спину, когда он возвращался домой. Бабченко скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.