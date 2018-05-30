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В МВД Украины не обещают быстро раскрыть убийство Бабченко

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Быстрого раскрытия убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко ждать не стоит. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

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«Больше никаких высоких слов о «деле чести» и обещаний быстро раскрыть преступление не будет. Если будет, что сообщить обществу, мы сообщим быстро и оперативно», — заявил Шевченко.

Ранее в среду, 30 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвижение Киевом русофобских обвинений после убийства Бабченко вместо расследования является верхом цинизма.

Нападение на российского журналиста было совершено вечером 29 мая в Киеве. Злоумышленники несколько раз выстрелили ему в спину, когда он возвращался домой. Бабченко скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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