Amnesty  International усомнилась в способности Киева защитить журналистов

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко ставит под вопрос доверие способности Украины противостоять насилию в отношении представителей СМИ, заявила директор украинского бюро международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук.

«Убийство Аркадия Бабченко является очередным звеном в цепи насилия, которое уже унесло жизни Павла Шеремета в 2016 году и Олеся Бузины за год до того», — приводит ее слова пресс-служба организации.

Покальчук напомнила, что люди, совершившие эти преступления, до сих пор не привлечены к ответственности, что «ставит под угрозу доверие к украинской власти... [ее способности] противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом».

Она подчеркнула, что растущее число нападений на Украине усиливает «глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп и обеспечить свободу слова».

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен вечером 29 мая на пороге своей квартиры в Киеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство журналиста трагедией. Европейский союз призвал к быстрому и прозрачному расследованию преступления.