Прямой эфир

Amnesty  International усомнилась в способности Киева защитить журналистов

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко ставит под вопрос доверие способности Украины противостоять насилию в отношении представителей СМИ, заявила директор украинского бюро международной правозащитной организации Amnesty  International Оксана Покальчук.

«Убийство Аркадия Бабченко является очередным звеном в цепи насилия, которое уже унесло жизни Павла Шеремета в 2016 году и Олеся Бузины за год до того», — приводит ее слова пресс-служба организации.

Покальчук напомнила, что люди, совершившие эти преступления, до сих пор не привлечены к ответственности, что «ставит под угрозу доверие к украинской власти... [ее способности] противодействовать насилию против журналистов и гражданского общества в целом».

Она подчеркнула, что растущее число нападений на Украине усиливает «глубокую обеспокоенность по поводу способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и других уязвимых групп и обеспечить свободу слова».

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен вечером 29 мая на пороге своей квартиры в Киеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство журналиста трагедией. Европейский союз призвал к быстрому и прозрачному расследованию преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко заявила о готовности России оказать помощь семье Бабченко
СК готов содействовать Украине в раскрытии убийства Бабченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017