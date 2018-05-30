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В ПАСЕ осудили убийство журналиста Бабченко в Киеве

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинские власти должны гарантировать безопасность журналистов, с таким заявлением выступил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти. Он осудил на своей странице в Twitter убийство журналиста Аркадия Бабченко, произошедшее накануне в Киеве.

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«Нападения на журналистов — это серьезное нарушение свободы СМИ. Власти должны оперативно расследовать это убийство и принять меры, чтобы гарантировать безопасность журналистов», — цитирует его ТАСС.

По факту убийства Бабченко полиция возбудила уголовное дело, не исключается, что у напавшего на журналиста были сообщники.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уверен в причастности России к убийству журналиста.

Бабченко застрелили в Киеве в подъезде его дома 29 мая. Он скончался по пути в больницу.

Это не первый случай нападения на журналистов в стране. В августе 2017 года сообщалось о похищении в центре Киева корреспондента «Первого канала» Анны Курбатовой. Как позднее выяснилось, ее задержали сотрудники СБУ. Журналистку потом выдворили из страны. 

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева, когда ехал на работу на автомобиле, принадлежавшем соосновательнице «Украинской правды» и его гражданской жене Алене Притуле. В машине сработало взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В 2015 году в Киеве возле своего дома был застрелен оппозиционный украинский журналист Олесь Бузина. 

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