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СК возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста в Киеве

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства гражданина России, журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Бабченко был застрелен 29 мая в своей квартире в Киеве. Как сообщил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко, убийца поджидал журналиста возле его дома.

«Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко», — написал Геращенко в Facebook.

О покушении сообщила в полицию супруга журналиста. 

По данным издания «Обозреватель», Бабченко умер по дороге в больницу.

«На номер 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — приводит издание сообщение источника.

Бабченко уехал из России в 2016 году. На Украине он вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.

Это не первый случай убийства сотрудников СМИ в республике. 

В 2016 году в центре Киева был убит журналист Павел Шеремет. Мужчина ехал на работу на автомобиле своей супруги Алены Притуле –– соосновательницы издания «Украинская правда». В машине сработало взрывное устройство.

16 апреля 2015 года также в Киеве был застрелен оппозиционный украинский журналист Олесь Бузина. При этом незадолго до гибели Бузина рассказывал, что получает угрозы от украинских националистов. Расследование дела до сих пор не завершено.

В прошлом году руководство ведущих украинских СМИ направило президенту Украины Петру Порошенко, послу США и представителям стран ЕС открытое письмо с требованием «остановить уничтожение свободы слова в стране».

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