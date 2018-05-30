Прямой эфир

СК готов содействовать Украине в раскрытии убийства Бабченко

0
Фото: REUTERS/Vitalii Nosach
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России готов оказать содействие украинским правоохранителям в объективном расследовании убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

«В рамках уголовного дела об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве Следственный комитет намерен направить в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи», — приводит ее слова ТАСС.

Петренко также обратила внимание на то, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Аркадий Бабченко был застрелен вечером 29 мая в подъезде своего дома в Киеве. Он умер по дороге в больницу.

Журналист сотрудничал с «Московским комсомольцем», телеканалом ТВЦ, «Первым каналом», писал статьи для «Новой газеты». Находился в Киеве с августа 2017 года. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров назвал «печальной модой» обвинения России в убийстве Бабченко
Сенатор ответил на обвинение Украины в причастности РФ к убийству Бабченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017