СК готов содействовать Украине в раскрытии убийства Бабченко

Следственный комитет России готов оказать содействие украинским правоохранителям в объективном расследовании убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве Следственный комитет намерен направить в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи», — приводит ее слова ТАСС.

Петренко также обратила внимание на то, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Аркадий Бабченко был застрелен вечером 29 мая в подъезде своего дома в Киеве. Он умер по дороге в больницу.

Журналист сотрудничал с «Московским комсомольцем», телеканалом ТВЦ, «Первым каналом», писал статьи для «Новой газеты». Находился в Киеве с августа 2017 года.