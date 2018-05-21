Сержант ВСУ бросил гранату в жителей украинского села

Девять человек пострадали в результате взрыва гранаты, которую в них бросил украинский военнослужащий. Инцидент произошел в селе Лесная Тарновица (Ивано-Франковская область).

Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброскин, причиной происшествия стал бытовой конфликт.

«На улице возле местного кафе <...> мужчина 1993 года рождения во время конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату», — говорится в сообщении Аброскина.

Информацию также подтвердил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, гранату взорвал сержант Вооруженных сил Украины, который находился в селе в отпуске. В связи с происшествием министр призвал командиров подразделений контролировать наличие боеприпасов у бойцов, которые отправляются на гражданку.

В настоящий момент всем пострадавшим оказана медицинская помощь. О погибших не сообщалось.

Это не первый случай применения оружия украинскими военными. Так в феврале в Киевской области бывший участник военной операции на востоке Украины открыл стрельбу по соседям и бросил в их двор несколько гранат.