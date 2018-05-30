Прямой эфир

МИД ожидает развития провокации с «покушением» на Бабченко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел России считает, что провокация с «покушением» на журналиста Аркадия Бабченко будет и дальше развиваться на Украине для того, чтобы выдвигать обвинения в адрес Москвы. 

«Начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией», — говорится в официальном комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Пересечение радикальной линии
Кому на Украине выгодна смерть российского журналиста Аркадия Бабченко

В МИДе отметили, что данная спецоперация говорит о том, что украинские власти не могут найти другого способа показать свою эффективность. При этом в стране могли бы «расследовать реальные преступления», считают в ведомстве.

«Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике — не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима», — написали представители МИДа.

Также в ведомстве выразили надежду на то, что зарубежные партнеры и профильные международные институты сделают соответствующие выводы из этой ситуации.

В среду, 30 мая, Бабченко, об убийстве которого объявили накануне, появился на пресс-конференции главы службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Украинские власти заявили, что инсценировка убийства была частью спецоперации по предотвращению реального покушения на журналиста.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что сожалеет о решении украинских властей распространить ложную информацию. С ним согласился также секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. По его словам, очень опасно, когда государства начинают играть с фактами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ОБСЕ сожалеют о решении СБУ инсценировать убийство Бабченко
«Репортеры без границ» осудили инсценировку убийства журналиста Бабченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017