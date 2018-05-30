МИД ожидает развития провокации с «покушением» на Бабченко

Министерство иностранных дел России считает, что провокация с «покушением» на журналиста Аркадия Бабченко будет и дальше развиваться на Украине для того, чтобы выдвигать обвинения в адрес Москвы.

«Начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией», — говорится в официальном комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что данная спецоперация говорит о том, что украинские власти не могут найти другого способа показать свою эффективность. При этом в стране могли бы «расследовать реальные преступления», считают в ведомстве.

«Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике — не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима», — написали представители МИДа.

Также в ведомстве выразили надежду на то, что зарубежные партнеры и профильные международные институты сделают соответствующие выводы из этой ситуации.

В среду, 30 мая, Бабченко, об убийстве которого объявили накануне, появился на пресс-конференции главы службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака. Украинские власти заявили, что инсценировка убийства была частью спецоперации по предотвращению реального покушения на журналиста.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что сожалеет о решении украинских властей распространить ложную информацию. С ним согласился также секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. По его словам, очень опасно, когда государства начинают играть с фактами.