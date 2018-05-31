Скорбь сотен людей по Бабченко вызвала у Порошенко «замирание сердца»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал во время встречи с «воскресшим» журналистом Аркадием Бабченко, что с «замиранием сердца» следил за скорбью сотен людей и за их соболезнованиями.

По словам Порошенко, он был в курсе проведения спецоперации, а хитрый план «убийства Бабченко» придумали генеральный прокурор Украины и глава Службы безопасности (СБУ), передает РЕН ТВ.

30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в ходе брифинга сообщил, что российский журналист Аркадий Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая в Киеве, жив. Информация об убийстве, по его словам, была частью спецоперации, которая помогла предотвратить покушение. Грицак также сообщил о задержании организатора убийства задержали, а также обвинил в покушении Москву.

В тот же день стало известно, что украинский лидер предоставил Бабченко и его семье круглосуточную охрану.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что сожалеет о решении Киева распространить ложную информацию об убийстве Бабченко, осудила Украину и Бельгия.