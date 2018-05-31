Депутат Верховной рады назвал причину инсценировки убийства Бабченко

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко необходима была, чтобы установить организатора и всех причастных к совершению преступления лиц, а также собрать доказательств против них. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Антон Геращенко.

«Была задача сделать инсценировку убийства Аркадия Бабченко для того, чтобы выйти на связь организатора данного убийства с заказчиками, которые находились на территории РФ и зафиксировать это методами технического контроля. Что касается самого метода инсценирования убийства, — этот метод стар как мир», — цитирует депутата сайт kp.ru.

По словам Геращенко, сам корреспондент осознавал риск, однако готов был на него пойти для раскрытия готовящегося преступления. Инсценировка убийства якобы позволила убедить организатора в том, что всё прошло по его плану.

В результате сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) удалось задокументировать факт отчетности перед заказчиками о проделанной работе, передает телеканал «112 Украина».

Официальные сообщения о гибели Бабченко появились вечером 29 мая. МВД Украины сообщало, что журналиста застрелил неизвестный в его квартире в Киеве.

Однако на следующий день стало известно, что 41-летний гражданин России жив. СБУ примерно за месяц предупредила Бабченко о готовящемся покушении, предложив принять участие в спецоперации.

Предполагаемый исполнитель несостоявшегося преступления задержан. Вероятный организатор убийства — некий гражданин Украины — также находится под стражей. По словам главы защищающей его адвокатской фирмы, следствие пытается запугать подозреваемого и оказывает на него давление.

Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин назвал инсценировку Украиной убийства Аркадия Бабченко позорной манипуляцией общественным мнением.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что действия Украины в отношении российского журналиста, чье убийство было инсценировано, противоречат принципам распространения достоверной информации, принятым в Европе.