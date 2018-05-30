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СБУ обвинила российские спецслужбы в организации покушения на Бабченко

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Служба безопасности Украины (СБУ) публично обвинила Россию в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«По имеющимся у нас данным, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы», — заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак. Его слова передает ТАСС.

По словам руководителя спецслужбы, исполнителями были два гражданина Украины.

Грицак сообщил, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, выжил. По его словам, информация об убийстве журналиста была частью спланированной операции, которая была призвана предотвратить покушение.

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