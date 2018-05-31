Прямой эфир

Инсценировка убийства Бабченко вызвала много вопросов у главы МИД ФРГ

0
Фото: REUTERS/Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

История с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вызывает много вопросов, заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас.

Предматчевая инсценировка
«Гибель» журналиста Аркадия Бабченко стала очередной попыткой очернить Москву

Прокомментировать случившееся дипломата попросили журналисты Reuters перед его вылетом в Киев.

«По поводу случая с Бабченко: в первую очередь надо радоваться, что он жив», — сказал глава немецкой дипломатии.

Маас продолжил, что произошедшее «вызывает много вопросов», и выразил надежду, что получит информацию, чтобы составить мнение об инсценировке убийства журналиста, в столице Украины.

«Честно говоря, информации, которой я обладаю, недостаточно, чтобы прийти к какому-либо выводу», — признался глава МИД ФРГ.

Информация об убийстве журналиста на пороге его квартиры в Киеве появилась 29 мая. Власти Украины голословно возложили вину на Россию без предварительного расследования. 

На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) призналась, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировкой ради предотвращения покушения. Журналист появился на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские СМИ рассказали об организаторе «убийства» Бабченко
«Воскресший» Бабченко опасается новых попыток покушения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017