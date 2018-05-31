Инсценировка убийства Бабченко вызвала много вопросов у главы МИД ФРГ

История с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вызывает много вопросов, заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас.

Прокомментировать случившееся дипломата попросили журналисты Reuters перед его вылетом в Киев.

«По поводу случая с Бабченко: в первую очередь надо радоваться, что он жив», — сказал глава немецкой дипломатии.

Маас продолжил, что произошедшее «вызывает много вопросов», и выразил надежду, что получит информацию, чтобы составить мнение об инсценировке убийства журналиста, в столице Украины.

«Честно говоря, информации, которой я обладаю, недостаточно, чтобы прийти к какому-либо выводу», — признался глава МИД ФРГ.

Информация об убийстве журналиста на пороге его квартиры в Киеве появилась 29 мая. Власти Украины голословно возложили вину на Россию без предварительного расследования.

На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) призналась, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировкой ради предотвращения покушения. Журналист появился на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.