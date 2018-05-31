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«Воскресший» Бабченко опасается новых попыток покушения

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Российский журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины (СБУ), опасается новых покушений в будущем.

Предматчевая инсценировка
«Гибель» журналиста Аркадия Бабченко стала очередной попыткой очернить Москву

Он написал в своем Facebook, что здорово «не быть мишенью» и знать, что в ближайшее время «тебя не пристрелят».

«А значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить — началась на тебя охота опять или нет», — рассуждает журналист.

По мнению Бабченко, именно такой срок — около двух месяцев — понадобится заинтересованным в его смерти людям, чтобы выстроить «новые схемы», найти нового исполнителя, завезти оружие и деньги и проработать прочие технические детали.

Информация об убийстве журналиста на пороге его квартиры в Киеве появилась 29 мая. Власти Украины незамедлительно возложили вину на Россию без предварительного расследования. 

На следующий день СБУ призналась, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировкой ради предотвращения покушения. При этом правохранители утверждают, что покушение заказали «именно российские спецслужбы». 

Действия Киева уже осудили в России, Европе и международных организациях.

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