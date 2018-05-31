Убийство Бабченко оказалось инсценировкой СБУ‍

Служба безопасности Украины (СБУ) призналась, что российского журналиста Аркадия Бабченко никто не убивал, а его смерть была инсценировкой. Об этом на брифинге заявил глава службы Василий Грицак, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.

«Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию», — приводит его слова ТАСС.

При этом украинский чиновник утверждал, что покушение заказали «именно российские спецслужбы».

По словам Грицака, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства Бабченко и решила провести спецоперацию, благодаря которой удалось собрать доказательства действий российских спецслужб.

Глава СБУ уточнил, что спецслужбы РФ поручили найти исполнителя убийства завербованному украинцу с фамилией на букву «Г», который на данный момент задержан и находится под следствием.

Грицак также добавил, что заказчики обещали исполнителю — гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, $30 тыс., 15 из них были переданы ему в качестве аванса.

Информация об убийстве Бабченко возле его квартиры в Киеве появилась 29 мая. Данные подтвердило МВД Украины, а глава МИДа Климкин на заседании ООН даже намекнул на причастность к произошедшему Москвы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, он с «замиранием сердца» следил за скорбью сотен людей и за их соболезнованиями.

Действия Киева уже осудили в России, Европе и международных организациях.