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Убийство Бабченко оказалось инсценировкой СБУ‍

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Служба безопасности Украины (СБУ) призналась, что российского журналиста Аркадия Бабченко никто не убивал, а его смерть была инсценировкой. Об этом на брифинге заявил глава службы Василий Грицак, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.

«Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию», — приводит его слова ТАСС.

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При этом украинский чиновник утверждал, что покушение заказали «именно российские спецслужбы». 

По словам Грицака, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства Бабченко и решила провести спецоперацию, благодаря которой удалось собрать доказательства действий российских спецслужб.  

Глава СБУ уточнил, что спецслужбы РФ поручили найти исполнителя убийства завербованному украинцу с фамилией на букву «Г», который на данный момент задержан и находится под следствием. 

Грицак также добавил, что заказчики обещали исполнителю — гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, $30 тыс., 15 из них были переданы ему в качестве аванса.

Информация об убийстве Бабченко возле его квартиры в Киеве появилась 29 мая. Данные подтвердило МВД Украины, а глава МИДа Климкин на заседании ООН даже намекнул на причастность к произошедшему Москвы.

По словам президента Украины Петра Порошенко, он с «замиранием сердца» следил за скорбью сотен людей и за их соболезнованиями. 

Действия Киева уже осудили в России, Европе и международных организациях.

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