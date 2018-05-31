Подозреваемому в «покушении» на Бабченко предъявили обвинение в терроризме

Гражданину Украины, задержанному по подозрению в организации «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко, предъявлено обвинение по статье о терроризме.

Как сообщает «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «задержанному было сообщено о подозрении ночью по ст. 258 («Теракт») Уголовного кодекса [Украины]».

«При этом подозреваемый еще не ознакомлен с ходатайством об избрании меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

30 мая выяснилось, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, на самом деле жив. Глава СБУ Василий Грицак заявил, инсценировка убийства была частью спланированной операции, призванной предотвратить реальное покушение. В подготовке покушения он обвинил Россию. По его словам, за убийство Бабченко организаторы заплатили $30 тыс. СБУ также показало кадры задержания предполагаемого организатора покушения.