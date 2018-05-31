Глава МВД Украины шокирован реакцией на «воскрешение» Бабченко

Глава МВД Украины Арсен Аваков шокирован реакцией ряда международных организаций, раскритиковавших инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Свои ощущения он описал после презентации Академии патрульной полиции в Киеве.

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, «что это такое — дезинформировали общество». Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?» — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Аваков добавил, что впредь украинские спецслужбы и стражи порядка будут руководствоваться не мнением «псевдоморальных авторитетов», а охраной спокойствия своих граждан.

29 мая появилась информация о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Власти Украины незамедлительно возложили вину на Москву без какого-либо предварительного расследования.

На следующий день Служба безопасности Украины призналась, что журналист жив, а его «убийство» — инсценировка ради предотвращения покушения на него, которое якобы хотели устроить «именно российские спецслужбы».

Действия СБУ уже осудили в России, Европе и международных организациях. Так, «Репортеры без границ» возмутились раскрытием манипуляции украинских секретных служб и назвали опасным заигрывание с фактами за счет журналистов.

В Союзе журналистов России заявили о том, что Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в спецоперации СБУ.