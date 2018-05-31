Прямой эфир
Сюжет:

Глава МВД Украины шокирован реакцией на «воскрешение» Бабченко

0
Фото: TASS/ZUMA/Nazar Furyk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД Украины Арсен Аваков шокирован реакцией ряда международных организаций, раскритиковавших инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Свои ощущения он описал после презентации Академии патрульной полиции в Киеве. 

Предматчевая инсценировка
«Гибель» журналиста Аркадия Бабченко стала очередной попыткой очернить Москву

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, «что это такое — дезинформировали общество». Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит?» — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Аваков добавил, что впредь украинские спецслужбы и стражи порядка будут руководствоваться не мнением «псевдоморальных авторитетов», а охраной спокойствия своих граждан. 

29 мая появилась информация о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Власти Украины незамедлительно возложили вину на Москву без какого-либо предварительного расследования. 

На следующий день Служба безопасности Украины призналась, что журналист жив, а его «убийство» — инсценировка ради предотвращения покушения на него, которое якобы хотели устроить «именно российские спецслужбы». 

Действия СБУ уже осудили в России, Европе и международных организациях. Так, «Репортеры без границ» возмутились раскрытием манипуляции украинских секретных служб и назвали опасным заигрывание с фактами за счет журналистов.

В Союзе журналистов России заявили о том, что Бабченко вышел из профессии, когда подписался на участие в спецоперации СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инсценировка убийства Бабченко вызвала много вопросов у главы МИД ФРГ
«Воскресший» Бабченко опасается новых попыток покушения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017