Организатор «убийства» Бабченко оказался главой предприятия по производству оружия

Борис Герман, которого Служба безопасности Украины (СБУ) называет организатором покушения на журналиста Аркадия Бабченко, является исполнительным директором украинско-немецкого СП «Шмайсер». Об этом сообщил его адвокат Евгений Солодко.

«Это единственное негосударственное предприятие по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО», — написал Солодко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что оптика, произведенная на данном предприятии, стоит на винтовках украинских снайперов.

«Юрист по образованию, он давно выбрал для себя любимое дело — оружие», — рассказал о своем подзащитном адвокат.

Солодко добавил, что из переписки Германа в мессенджерах не следует, что он организовывал убийства. А заказчиков убийства Бабченко «даже не искали».

29 мая стало известно об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака стало известно, что это инсценировка.

Глава СБУ также сообщил о задержании организатора убийства и обвинил в покушении Москву.