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Лжепокушение на Бабченко совершили с помощью свиной крови

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Для инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве использовалась свиная кровь, также в операции участвовал специалист по макияжу, рассказал представителям СМИ сам Бабченко.

По словам журналиста, с места инсценировки убийства его на машине скорой помощи увезли в морг, где он переоделся и начал смотреть новости, передает Reuters.

30 мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на брифинге в Киеве сообщил, что Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая, выжил. По его словам, инсценировка убийства журналиста была частью спланированной операции для предотвращения покушения на него.

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