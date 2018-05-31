Порошенко предложил Бабченко помощь в получении украинского гражданства

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что президент Украины Петр Порошенко предложил ему помощь в получении гражданства.

«Разговор о том, чтоб помочь с получением гражданства был. Скажу честно, я не стал отказываться», — заявил Бабченко на встрече с журналистами, которую транслировал один из украинских телеканалов, передает «РИА Новости».

Бабченко уточнил, что сейчас у него есть вид на жительство, также соответствующие документы подала его семья.

30 мая на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что Бабченко, которого якобы застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома, жив. Он рассказал, что инсценировка убийства журналиста была частью спланированной операции для предотвращения покушения на него.

Позже перед прессой появился и сам Бабченко.

Многие страны и международные организации уже раскритиковали инсценировку убиства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что шокирован такой реакцией.