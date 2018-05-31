В Киеве арестовали подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Суд в Киеве арестовал на два месяца директора украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Бориса Германа, подозреваемого в «покушении» на российского журналиста Аркадия Бабченко, передает ТАСС.

29 мая украинские СМИ сообщили о том, что российского журналиста Аркадия Бабченко якобы был застрелили на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что Бабченко жив. Данная инсценировка оказалась частью спецоперации украинских силовиков. Глава Службы Безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак без предварительного расследования возложил вину за случившееся на Россию и сообщил о задержании организатора покушения. Сам Бабченко заявил, что спецоперация готовилась около двух месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко заявил покушение на Бабченко готовилось для дестабилизации ситуации в стране. Он подтвердил, что знал о готовящейся инсценировке убийства российского журналиста. На встрече с Порошенко Бабченко попросил не переоценить его роль в проведенной СБУ спецоперации. В свою очередь президент Украины предложил журналисту помощь в получении украинского гражданства.

Ряд международных организаций раскритиковал инсценировку убийства. В частности, возмущение выразила организация «Репортеры без границ». Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала действия украинских властей в связи со случившимся «пропагандистской операцией» и цирком. Глава МВД Украины Арсен Аваков возмутился подобной реакцией.