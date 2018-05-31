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Бабченко рассказал о дне своего «убийства» и «воскрешении» в морге

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал подробности инсценировки его убийства в Киеве. По его словам, подготовка к спецоперации шла целый месяц. 

«Жена, конечно, знала, потому что всё делалось в нашем доме на ее глазах», — заявил Бабченко в интервью Би-би-си.

Предматчевая инсценировка
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По словам журналиста, 29 мая к нему домой пришел гример, также перед началом спецоперации его учили реалистично падать.

«Меня загримировали. Кровь была натуральная», — рассказал он.

После покушения супруга Бабченко позвонила в полицию и скорую помощь. По легенде, в момент приезда врачей журналист был еще жив. 

«Мы отъехали, потом я «умер». «Скорая» сообщила о факте моей смерти», — продолжил рассказ Бабченко.

Далее журналиста отвезли в морг, где он изображал мертвого.

«В морге завели в комнату санитара, там я воскрес, снял футболку и умылся», — сказал он.

Сразу после этого он включил телевизор и сел смотреть новости. Далее Бабченко отвезли в безопасное место.

«Закончилось всё только в 5 утра», — отметил он. 

29 мая украинские СМИ сообщили о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Власти Украины возложили вину за произошедшее на Москву без какого-либо предварительного расследования. Но уже на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) призналась, что журналист жив, а его убийство — инсценировка. В ведомстве заявили, что таким образом пытались предотвратить реальное покушение на него.

Действия украинских властей уже осудили в России, многих странах Европы и международных организациях. Официальный представитель МИД России считает, что Бабченко использовали

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