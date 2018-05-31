Захарова заявила об использовании Бабченко украинскими спецслужбами в своих целях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины грубо использовали журналиста Аркадия Бабченко в своих целях, превратив его в «настоящего и навсегда своего заложника».

«Судя по разыгранному телевизионному спектаклю, он даже не понял, что с ним сделали. Он искренне (скорее всего, даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело», — написала Захарова в Facebook.

По ее словам, из Бабченко сделали посмешище те, кто «не хотел видеть в его пропагандистских текстах пропаганды». Захарова добавила, что данная история была скроена по уже известным мировым образцам.

«Отсюда и слова про «солидарность» с Украиной, которые были многозначительно произнесены киевскими силовиками в надежде на очередной раунд высылки российских дипломатов или еще что-нибудь схожее», — заявила она.

При этом представитель российского МИДа добавила, что у истории мог бы быть совсем другой финал.

«Спасибо, что живой, как говорится», — написала Захарова.

29 мая стало известно об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака было объявлено, что это была инсценировка. По словам главы СБУ, главной целью проведенной спецоперации было предотвращение реального покушения, к которому якобы причастны российские власти.