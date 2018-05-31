Прямой эфир
Сюжет:

Захарова заявила об использовании Бабченко украинскими спецслужбами в своих целях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины грубо использовали журналиста Аркадия Бабченко в своих целях, превратив его в «настоящего и навсегда своего заложника». 

Предматчевая инсценировка
«Гибель» журналиста Аркадия Бабченко стала очередной попыткой очернить Москву

«Судя по разыгранному телевизионному спектаклю, он даже не понял, что с ним сделали. Он искренне (скорее всего, даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело», — написала Захарова в Facebook.

По ее словам, из Бабченко сделали посмешище те, кто «не хотел видеть в его пропагандистских текстах пропаганды». Захарова добавила, что данная история была скроена по уже известным мировым образцам.

«Отсюда и слова про «солидарность» с Украиной, которые были многозначительно произнесены киевскими силовиками в надежде на очередной раунд высылки российских дипломатов или еще что-нибудь схожее», — заявила она.

При этом представитель российского МИДа добавила, что у истории мог бы быть совсем другой финал.

«Спасибо, что живой, как говорится», — написала Захарова.

29 мая стало известно об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака было объявлено, что это была инсценировка. По словам главы СБУ, главной целью проведенной спецоперации было предотвращение реального покушения, к которому якобы причастны российские власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Организатор «убийства» Бабченко оказался главой предприятия по производству оружия
Порошенко предложил Бабченко помощь в получении украинского гражданства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017