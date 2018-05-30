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МИД России назвал рутинными преступления против журналистов на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер и превратилась в «пугающую рутину», говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

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«Убийство российского журналиста А.А. Бабченко стало очередной трагической иллюстрацией сложившейся на Украине ужасающей ситуации с физической безопасностью представителей СМИ», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.

В МИДе напомнили, что это не первое убийство журналистов на Украине за последнее время.

До сих пор нет прогресса в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Андрея Стенина, Игоря Корнелюка, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Вячеслава Веремия, Сергея Долгова, Павла Шеремета и других, отмечается в тексте сообщения.

МИД также привел статистику Национального союза журналистов Украины, согласно которой, с января по март 2018 года в стране совершено 21 нападение на журналистов, а за 2017 год зафиксировано 85 случаев избиения.

Имевший российское гражданство Бабченко работал на телеканале ATR в Киеве с 2017 года. Журналиста застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома.

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