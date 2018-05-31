Бабченко не смог назвать причины инсценировки его убийства

Российский журналист Аркадий Бабченко не смог ответить на вопрос украинских коллег о причинах инсценировки его убийства. По его словам, он не знал о готовящемся покушении.

«Я не знаю, для чего была спецоперация, не ко мне вопрос, не я ее разрабатывал. Видимо, у них (украинских спецслужб. — iz.ru) были свои причины», — приводит слова Бабченко ТАСС. Журналист не исключил, что произошедшее могло быть провокацией со стороны Службы безопасности Украины.

29 мая СМИ и правоохранительные органы Украины сообщили об убийстве Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак объявил, что всё это инсценировка, а журналист жив. По его словам, спецоперация была нацелена на предотвращение реального покушения, к которому якобы причастны российские власти.