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Депутат Рады назвал дешевым спектаклем инсценировку убийства Бабченко

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Служба безопасности Украины (СБУ), инсценировав убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, опозорила страну. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин.

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По его словам, спецоперация СБУ больше напоминала спектакль, и мировое сообщество оказалось обманутым –– «разыгранным таким дешевым способом».

«Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали соучастниками этого дешевого спектакля», — сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

Также Добкин отметил, что Киев ничего не выиграл от подобных действий.

«Что хотели из-под этого Грицак (глава СБУ. — iz.ru) и другие, кто это всё режиссировал? Я не знаю, если это в плане попытки помочь Петру Алексеевичу (президент Украины Порошенко. — iz.ru) повысить свой рейтинг, то я думаю, что они его еще ниже закопали», — заключил депутат.

Он подчеркнул, что Украина не получила от инсценировки ничего, кроме «очередного позора».

Ранее, 29 мая, МВД Украины сообщило об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Об этом также заявили депутат рады Антон Геращенко и глава МИД Украины Павел Климкин, который во время выступления в ООН даже намекнул на причастность к произошедшему России.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство инсценировало ведомство, целью спецоперации было предотвратить реальное покушение на журналиста. Бабченко также появился на пресс-конференции СБУ.

Мировое сообщество осудило действия Киева, отметив, что власти не должны распространять ложную информацию.

К настоящему моменту арестован организатор покушения на Бабченко –– украинский предприниматель Борис Герман, который утверждает, что сотрудничал с контрразведкой Украины и знал об инсценировке.

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